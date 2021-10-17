Испания

Футболист может переехать в Испанию грядущим летом.

Каталонская Барселона в летнее трансферное окно планирует усилиться форвардом и рассматривает несколько кандидатур.

В шорт-листе клуба фигурирует на данный момент сразу несколько фамилий. Первый игрок, которого хотят видеть боссы каталонцев — Эрлинг Холанд, а второй — Душан Влахович.

Кандидатуру футболиста Фиорентины будут рассматривать в том случае, если клубу не удастся подписать форварда Боруссии Дортмунд. Об этом сообщил журналист Жерар Морено.

Отметим, что Боруссия Д также рассматривает Влаховича на тот случай, если Холанд покинет клуб.

В текущем сезоне талантливый форвард забил шесть гола в восьми играх за Фиорентину во всех турнирах. В прошлом сезоне 21-летний футболист оформил 21 гол и две голевые передачи в 40 матчах.

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