Контракт с бразильским защитником подписан до декабря 2022 года.
Давид Луис, ФК Фламенго
12 сентября 2021, 06:30
Фламенго на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Давидом Луисом.
Соглашение с 34-летним бразильцем рассчитано до декабря 2022 года.
Футболист достался бразильскому клубу бесплатно, так как минувшим летом он покинул лондонский Арсенал и стал свободным агентом.
В минувшей кампании Луис провел 30 поединков, в которых забил два мяча.
Отметим, что Фламенго в настоящее время занимает пятое место в чемпионате Бразилии после 16 игр.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.