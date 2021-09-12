Бразилия

Контракт с бразильским защитником подписан до декабря 2022 года.

Фламенго на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Давидом Луисом.

Соглашение с 34-летним бразильцем рассчитано до декабря 2022 года.

Футболист достался бразильскому клубу бесплатно, так как минувшим летом он покинул лондонский Арсенал и стал свободным агентом.

В минувшей кампании Луис провел 30 поединков, в которых забил два мяча.

Отметим, что Фламенго в настоящее время занимает пятое место в чемпионате Бразилии после 16 игр.

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