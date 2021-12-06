Англия

Наставник Арсенала поделился мыслями накануне предстоящего поединка АПЛ.

В рамках пятнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Арсенал встретится в гостях с Эвертоном.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился мыслями накануне поединка, отметив силу соперника, который переживает не лучший период.

"Соперник хочет исправить свое положение и начать побеждать — это очевидно. Это будет очень тяжелая игра, к тому же у Эвертона горячие фанаты. Многие переживали подобные периоды. Лига стала настолько конкурентной, что на вас начинают оказывать давление после двух проигранных подряд матчей.

Для меня это особенный стадион, поэтому я с нетерпением жду возвращения на Гудисон Парк", — приводит слова испанского специалиста официальный сайт Арсенала.

Матч Эвертон — Арсенал состоится в 22:00 по киевскому времени.

С предматчевыми раскладами можно ознакомиться в нашем материале по этой ссылке.