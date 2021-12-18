Англия

До "канониров" таким достижением могли похвастаться только Ливерпуль и Эвертон.

В настоящее время проходит поединок 18 тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский Арсенал в гостях уверенно обыгрывает Лидс.

По информации Gracenote Live, первый гол в матче, который забил Габриэл Мартинелли, стал 7000 в поединках английского чемпионата.

До Арсенала таким достижением могли похвастаться лишь два клуба — Эвертон (7139) и Ливерпуль (7069).

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лидс — Арсенал.

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