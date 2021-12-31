Англия

27-летний португалец стал жертвой ограбления.

Четверо грабителей напали на защитника Манчестер Сити Жоау Канселу, в результате чего отобрали у него все драгоценности. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

Футболист пытался оказать сопротивление и получил травмы лица в результате неприятного инцидента.

"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые хотели сделать больно мне и моей семье. Вот, что происходит, когда ты оказываешь сопротивление. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо вот в таком состоянии. Я не знаю, как можно быть такими подлыми людьми. Самое важное для меня — это моя семья и к счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда", — написал Канселу.

После инцидента Манчестер Сити опубликовал официальное заявление, выразив поддержку футболисту и его семье.

"Мы шокированы и потрясены тем, что Жоау Канселу и его семья подверглись ограблению в своем доме. Сам Канселу также был ранен. Клуб выражает поддержку Жоау и его семье. Он уже помогает полиции в расследовании этого дела", — говорится в заявлении "горожан".

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