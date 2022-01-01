Наставник Манчестер Сити прокомментировал победу своей команды над Арсеналом.
пеп гвардиола, getty images
01 января 2022, 22:05
В рамках 20 тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Сити в гостях минимально обыграл лондонский Арсенал (2:1).
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола высказался о тяжелой победе своей команды, отметив тот факт, что у Арсенала было больше времени на подготовку.
"Арсенал играл лучше нас. В последние сезоны у них были проблемы с попаданием в зону Лиги чемпионов, однако сейчас у них все шансы. У них было шесть дней на подготовку, в то время как у нас было всего два дня.
Мы постараемся проанализировать сегодняшний матч, но нам откровенно повезло. Сегодняшняя победа очень дорогого стоит", — приводит слова испанского специалиста BBC.
Ранее итоги поединка прокомментировал вратарь Арсенала Аарон Рамсдейл.