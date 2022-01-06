Англия

В Великобритании испытывают новые методики обнаружения COVID-19.

Очередная волна пандемии COVID-19 ставит мир перед необходимостью изобретать более эффективные и доступные методы тестирования населения на предмет заболевания.

Великобритания в данном контексте является одной из передовых стран в Европе в плане приобретения медицинского опыта, а местные специалисты в области здравоохранения отныне рекомендуют населению использовать более практичный вариант тестов.

Коснется нововведение и футбольного мира, так как руководство английской Премьер-лиги присоединилось к компании расширения программы тестирования за счет добавления специальных тест-полосок, механизм работы которых основан на иммунохроматическом методе анализа (ИХА).

Отныне, каждый клуб "элитного" национального первенства будет поставлен перед необходимостью проводить тестирование полной группы футболистов и персонала ежедневно с использованием нового метода, и, в случае обнаружения заболевания, применять привычное ПЦР-тестирование для людей с положительными результатами для подтверждения полученных данных.

Данная норма вступит в силу с 11 января.

Ранее, клубы были обязаны проводить тестирование дважды в неделю, однако ПЦР-тестирование значительной группы пациентов оказалось слишком ресурсоемким методом, поэтому правительство Великобритании сейчас занимается постепенным вытеснением его из медицинского протокола в пользу ИХА-тестов.

Как отмечает пресс-служба АПЛ, за период с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года у игроков и персонала клубов-участников национального первенства было обнаружено 94 случая заболевания COVID-19 на 14250 проведенных тестов.