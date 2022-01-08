Англия

Министерство спорта Великобритании намерено ужесточить меры для "непокорных".

Правительство Великобритании намерено ужесточить меры воздействия на тех, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

Министр спорта Надин Дорис предлагает ввести десятидневный карантин для спортсменов, которые будут возвращаться с выездных еврокубковых поединков в страну.

Источник The Telegraph сообщает, что вакцина по мнению правительства — это забота не только о себе, но и об окружающих. Ожидается, что тренеры клубов АПЛ будут противиться подобным нововведениям, так как футболисты и так регулярно сдают ПЦР-тесты и в случае положительных результатов немедленно изолируются.

Обсуждение вопроса находится на начальной стадии, а последнее слово останется за премьер-министром Великобритании.

Отметим, что около 16% все футболистов АПЛ не получили ни единой дозы вакцины.