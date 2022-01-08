Министерство спорта Великобритании намерено ужесточить меры для "непокорных".
getty images
08 января 2022, 13:32
Правительство Великобритании намерено ужесточить меры воздействия на тех, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса.
Министр спорта Надин Дорис предлагает ввести десятидневный карантин для спортсменов, которые будут возвращаться с выездных еврокубковых поединков в страну.
Источник The Telegraph сообщает, что вакцина по мнению правительства — это забота не только о себе, но и об окружающих. Ожидается, что тренеры клубов АПЛ будут противиться подобным нововведениям, так как футболисты и так регулярно сдают ПЦР-тесты и в случае положительных результатов немедленно изолируются.
Обсуждение вопроса находится на начальной стадии, а последнее слово останется за премьер-министром Великобритании.
Отметим, что около 16% все футболистов АПЛ не получили ни единой дозы вакцины.