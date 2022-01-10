Англия

В командах сложная COVID-ситуация.

В рамках перенесенного 18-го тура Английской Премьер-Лиги Эвертону предстояло на своем поле принять Лестер.

Тем не менее, руководство лиги вновь перенесло поединок, так как в составе гостей зафиксировано множество случаев заражения коронавирусом. Кроме того, из-за большого количества травмированных футболистов, Лестер не может сформировать заявку на матч.

Поединок должен был состояться во вторник, 11 января.

Таким образом, ближайший матч, в котором Миколенко может дебютировать в АПЛ Эвертон сыграет в субботу, 15 января против Норвича.

Поединок начнется 17:00 по киевскому времени.