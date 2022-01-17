Англия

Наставник Бернли прокомментировал сложившуюся в команде ситуацию.

Главный тренер Бернли Шон Дайч подтвердил информацию о том, что клуб попросил руководство АПЛ вновь перенести поединок против Уотфорда.

По словам специалиста, в его команде не хватает игроков для полноценной заявки на матч.

"Действительно, у нас нет игроков, чтобы сыграть матч. Нам просто некем играть. Сегодня тренировалось фактически десять игроков, так как буквально в начале занятия травму получил Гудмундссон.

Ситуация зашла слишком далеко. Если же нам придется выйти на поле — мы примем этот вызов. Тем не менее, мы объяснили причины и честно подали заявку на перенос поединка. Сейчас у нас нет достаточно игроков, чтобы провести поединок", — приводит слова Дайча The Athletic.

Отметим, что изначальная дата матча Бернли — Уотфорд была 17 декабря, но тогда матч был также перенесен.

Помимо матча 17-го тура с "шершнями", у Бернли уже перенесены встречи с Лестером, Тоттенхэмом, Астон Виллой и Эвертоном.