Англия

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В рамках 23 тура английской Премьер-лиги прошло лондонское дерби, в котором Челси на своем поле обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0.

В составе команды Томаса Тухеля результативными ударами отметились Зийех, забивший красивый мяч издали в начале второго тайма, а также Тиего Силва, удвоивший преимущество "синих" спустя восемь минут.

Обзор матча:

Челси — Тоттенхэм 2:0

Голы: Зийех, 47, Тиаго Силва, 55



Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр — Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73) — Зийех (Сауль, 90+1), Маунт — Хадсон-Одои (Алонсо, 87), Лукаку.



Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Танганга (Скипп, 57) — Доэрти, Хойбьерг, Уинкс (Хиль, 89), Дэвис — Бергвейн, Кейн, Сессеньон (Моура, 57).



Предупреждения: Тиаго Силва, Жоржиньо — Танганга.