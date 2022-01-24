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Челси — Тоттенхэм, Getty Images
24 января 2022, 00:37
В рамках 23 тура английской Премьер-лиги прошло лондонское дерби, в котором Челси на своем поле обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0.
В составе команды Томаса Тухеля результативными ударами отметились Зийех, забивший красивый мяч издали в начале второго тайма, а также Тиего Силва, удвоивший преимущество "синих" спустя восемь минут.
Обзор матча:
Челси — Тоттенхэм 2:0
Голы: Зийех, 47, Тиаго Силва, 55
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр — Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73) — Зийех (Сауль, 90+1), Маунт — Хадсон-Одои (Алонсо, 87), Лукаку.
Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Танганга (Скипп, 57) — Доэрти, Хойбьерг, Уинкс (Хиль, 89), Дэвис — Бергвейн, Кейн, Сессеньон (Моура, 57).
Предупреждения: Тиаго Силва, Жоржиньо — Танганга.