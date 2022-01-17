Нападающий Арсенала продолжает вести бурный образ жизни.
пьер-эмерик обамеянг, getty images
17 января 2022, 21:51
Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг был исключен из состава национальной сборной накануне старта Кубка африканских наций.
Несмотря на заявление габонской федерации футбола о проблемах форварда со здоровьем, журналист Фредди Коула утверждает обратное — Обамеянг покинул лагерь Габона из-за дисциплинарных нарушений.
По информации источника, форвард Арсенала и Марио Лемина в один из дней вернулся в отель ранним утром в нетрезвом виде и в компании девушек легкого поведения.
После появления футболистов возник конфликт с охраной отеля, после чего Обамеянг и Лемина были исключены из состава сборной.
К тому же, после этого инцидента Лемина решил завершить карьеру в сборной.
Ранее сообщалось, что Обамеянг вернулся в расположение Арсенала.