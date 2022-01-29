Англия

Швейцарец не ведет переговоры с другими клубами.

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Несмотря на слухи от СМИ, что швейцарец ведет переговоры с Ромой, Фабрицио Романо сообщил, что никаких контрактов с "волками" он не имел.

По его информации, летом Рома действительно интересовалась Джакой, так как Жозе Моуриньо нравится его игра. Однако зимой клуб не выходил на "канониров".

В текущем сезоне на счету Гранита Джаки 13 поединков за лондонский клуб, в которых он отличился одним ассистом.

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