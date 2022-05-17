Англия

Хавбек Арсеналу розкритикував гру своєї команди проти Ньюкасла (0:2).

Півзахисник Арсеналу Граніт Джака агресивно прокоментував поразку своєї команди у матчі 37 туру АПЛ проти Ньюкасла (0:2).

"З першої хвилини і до останньої ми не заслуговували бути на полі. Те, що сталося, було провальним виступом, і, таким чином, ми не заслуговуємо грати в Лізі чемпіонів, навіть в Лізі Європи.

На даний момент це дуже важко прийняти. Я не знаю, чому ми не робимо те, що просять тренери. Якщо хтось не готовий до цієї гри, залишайтеся вдома. Вік не має значення. Якщо ви не готові чи нервуєте, залишайтеся на лаві запасних, залишайтеся вдома, не приходьте сюди. Нам потрібно, щоб у людей вистачило сміливості приходити сюди та грати.

Ми знали, що ця гра, можливо, була для нас найважливішою, але з такою ефективністю це неприйнятно", — наводить слова Джаки The Guardian.

Після 37 турів Арсенал посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ і за тур до завершення чемпіонату відстає від Тоттенхема на два бали.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Арсенал.