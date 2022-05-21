Англия

Форвард Челсі може змінити клубну прописку.

Челсі може заробити на продажі нападаючого Армандо Брої у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, що 20-річний футболіст привернув увагу Мілана, Інтера, Вест Гема та Ньюкасла.

Зазначимо, що на рахунку нападника у поточному сезоні, який він проводить у Саутгемптоні, дев'ять голів та результативна передача у 38 іграх.

Нагадаємо, що раніше Вест Гем був готовий заплатити 25 мільйонів фунтів за Брою.