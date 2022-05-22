Це буде останній матч "червоних дияволів" цього сезону.
Кріштіану Роналду, Getty Images
22 травня 2022, 11:59
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не зможе допомогти своїй команді у матчі заключного 38 туру АПЛ проти Крістал Пелес. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у 37-річного португальця проблеми зі стегном, через що він не доступний для "червоних дияволів".
Цього сезону Роналду провів 30 матчів в АПЛ, у яких забив 18 голів і віддав три асисти.
Нагадаємо, це буде останній матч МЮ під керівництвом Ральфа Рангніка, якого потім замінить колишній наставник Аякса Ерік тен Хаг.
Матч Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед сьогодні, 22 травня, о 18:00 за київським часом.