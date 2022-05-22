Англия

Це буде останній матч "червоних дияволів" цього сезону.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не зможе допомогти своїй команді у матчі заключного 38 туру АПЛ проти Крістал Пелес. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у 37-річного португальця проблеми зі стегном, через що він не доступний для "червоних дияволів".

Цього сезону Роналду провів 30 матчів в АПЛ, у яких забив 18 голів і віддав три асисти.

Нагадаємо, це буде останній матч МЮ під керівництвом Ральфа Рангніка, якого потім замінить колишній наставник Аякса Ерік тен Хаг.

Матч Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед сьогодні, 22 травня, о 18:00 за київським часом.