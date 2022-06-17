Сума трансферу футболіста становитиме близько 6,5 мільйонів фунтів стерлінгів.
skysports.com
17 червня 2022, 09:42
Захисник Абердіна Келвін Ремзі незабаром стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, сторонам вдалося погодити трансфер 18-річного шотландця, який обійдеться "червоним" у 6,5 мільйона фунтів стерлігів, з яких 2,5 млн прописані як бонуси.
Найближчим часом Ремзі має вирушити до Англії для проходження медичного огляду перед підписанням контракту.
Минулого сезону Ремзі провів 33 матчі, в яких забив один гол і віддав дев'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс — у ТОП-5 найдорожчих трансферів АПЛ.