Захисник Абердіна Келвін Ремзі незабаром стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, сторонам вдалося погодити трансфер 18-річного шотландця, який обійдеться "червоним" у 6,5 мільйона фунтів стерлігів, з яких 2,5 млн прописані як бонуси.

Найближчим часом Ремзі має вирушити до Англії для проходження медичного огляду перед підписанням контракту.

Минулого сезону Ремзі провів 33 матчі, в яких забив один гол і віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс — у ТОП-5 найдорожчих трансферів АПЛ.