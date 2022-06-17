Англия

Сума трансферу футболіста становитиме близько 6,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Захисник Абердіна Келвін Ремзі незабаром стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, сторонам вдалося погодити трансфер 18-річного шотландця, який обійдеться "червоним" у 6,5 мільйона фунтів стерлігів, з яких 2,5 млн прописані як бонуси.

Найближчим часом Ремзі має вирушити до Англії для проходження медичного огляду перед підписанням контракту.

Минулого сезону Ремзі провів 33 матчі, в яких забив один гол і віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс — у ТОП-5 найдорожчих трансферів АПЛ.