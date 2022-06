Сьогодні, 15 червня, форвард Ліверпулю та збірної Єгипту Мохамед Салах святує свій 30-й день народження.

З такої нагоди "скаузери" випустили добірку найкращих голів футболіста у сезоні-2021/22 в рамках Англійської Прем'єр-Ліги.

Our PFA Player of the Year 🥰 pic.twitter.com/jwRDmhqVDT