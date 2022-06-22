23-річний може змінити італійську Серію А на АПЛ.
Лука Пеллегріні, Getty Images
22 червня 2022, 16:42
Захисник Ювентуса Лука Пеллегріні може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного італійця зацікавлений Вест Гем.
Діючий контракт молодого футболіста зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону Пеллегріні провів 21 матч, у яких відзначився одним асистом.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем готовий поборотися з Евертоном за Зінченка.