Вест Гем представив новий домашній комплект форми на сезон-2022/23.

Футболки виконані в дусі 1992 року, коли Вест Гем зміг отримати промоушн та повернутись до еліти англійського футболу. Дизайнери використали традиційні кольори із нанесеним граффіті на плечі.

This is the new Claret and Blue ⚒️🔥



Buy now in stores and online 👇