Бразильський центрбек продовжить кар'єру в АПЛ.
Дієго Карлос, ФК Aстон Вілла
01 червня 2022, 22:59
Астон Вілла офіційно оголосила про підписання центрального захисника Дієго Карлоса, який раніше виступав за Севілью.
29-річний бразилець пройшов успішне медичне обстеження у бірмінгемському клубі та підписав контракт, умови якого не розголошуються.
Прес-служба Астон Вілли провела презентацію свого новачка.
Раніше повідомлялося, що сума трансферу Дієго Карлоса до Астон Вілли склала приблизно 26 мільйонів фунтів.