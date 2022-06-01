Астон Вілла офіційно оголосила про підписання центрального захисника Дієго Карлоса, який раніше виступав за Севілью.

29-річний бразилець пройшов успішне медичне обстеження у бірмінгемському клубі та підписав контракт, умови якого не розголошуються.

Прес-служба Астон Вілли провела презентацію свого новачка.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу Дієго Карлоса до Астон Вілли склала приблизно 26 мільйонів фунтів.