Астон Вілла офіційно оголосила про підписання центрального захисника Дієго Карлоса, який раніше виступав за Севілью.

29-річний бразилець пройшов успішне медичне обстеження у бірмінгемському клубі та підписав контракт, умови якого не розголошуються.

Прес-служба Астон Вілли провела презентацію свого новачка.

“I’m very happy, not only me, but my family and my kids.” 🙌



The first interview with Diego Carlos! 🗣️