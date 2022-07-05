Англия

19-річний англієць набиратиметься досвіду в Чемпіоншипі.

Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Чарлі Крессвела до складу Міллволла.

Орендна угода з 19-річним англійцем розрахована на один сезон.

Крессвелл є вихованцем Лідса і за першу команду він уже провів сім поєдинків. Минулого сезону всього Чарлі провів 20 матчів, у яких отримав одну червону картку.

За підсумками минулої кампанії Міллволл посів дев'яте місце у Чемпіоншипі, набравши 69 очок після 46 матчів.