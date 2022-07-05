Нове екіпірування натхнене доками та близькістю протоки Те-Солент у північній частині Ла-Маншу.
ФК Саутгемптон
05 липня 2022, 12:20
Саутгемптон на своєму офіційному сайті представив нову виїзну форму на майбутній сезон-2022/23.
Нове екіпірування від датської компанії Hummel виконане в бірюзовому кольорі із золотими елементами та принтом у вигляді хвиль.
Зазначається, що новинка натхнена доками та близькістю протоки Те-Солент у північній частині Ла-Маншу.
За підсумками минулого сезону Саутгемптон посів 15 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.