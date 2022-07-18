Англія

Броя майже домовився з "молотобойцями" про умови особистого контракту.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Вест Гем майже погодив умови особистого контракт з 20-річним форвардом Челсі Армандо Броєю. Між лондонськими клубами й надалі тривають перемовини.

Журналіст додає, що у послугах нападника зацікавлені багато клубів. Проте, як можна побачити, саме "молотобойці" є найближчими до трансферу.

Нагадаємо, минулий сезон 20-річний албанець провів в оренді у Саутгемптоні. Його статистика не була вражаючої як для нападника — 39 матчів, 9 забитих м'ячів та 1 асист.

Раніше з'явилася інформація, що Вест Гем запропонував за Брою 30 мільйонів євро.