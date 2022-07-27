Бернлі готовий підписати бразильского оборонця Серкль Брюгге Вітіньо, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Між клубами завершені всі домовленості, а футболіст вже пройшов медогляд, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо

Бачити 23-річного гравця у складі команди хотів особисто головний тренер "бордових" Венсан Компані. Контракт буде підписаний на 4 роки. 

Нагадаємо, також Бернлі підсилився вихованцем Ман Сіті.