Англійці підсиляться бразильським оборонцем.
Вітіньо, Getty Images
27 липня 2022, 17:59
Бернлі готовий підписати бразильского оборонця Серкль Брюгге Вітіньо, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Між клубами завершені всі домовленості, а футболіст вже пройшов медогляд, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Бачити 23-річного гравця у складі команди хотів особисто головний тренер "бордових" Венсан Компані. Контракт буде підписаний на 4 роки.
Нагадаємо, також Бернлі підсилився вихованцем Ман Сіті.