Англия

Бельгієць спробує повернути Бернлі до Прем'єр-Ліги.

Легенда Манчестер Сіті та екс-наставник Андерлехту Венсан Компані став головним тренером Бернлі.

"Бордові" наразі не повідомляють, на який термін підписаний контракт, але очевидно, що головна мета бельгійця — повернути клуб до Англійської Прем'єр-Ліги.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



Welcome to Burnley, @vincentkompany! 👔#WelcomeKompany | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 14, 2022

"Бернлі — дійсно важлива історична команда для Англії. Для мене це дуже велика честь стати головним тренером цього клубу", — прокоментував Компані своє призначення.

Останнім клубом фахівця був Андерлехт, який він залишив по завершенню минулого сезону.

За підсумками минулої кампанії "пурпурно — білі" посіли третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.