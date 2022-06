Легенда Манчестер Сіті та екс-наставник Андерлехту Венсан Компані став головним тренером Бернлі.

"Бордові" наразі не повідомляють, на який термін підписаний контракт, але очевидно, що головна мета бельгійця — повернути клуб до Англійської Прем'єр-Ліги.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



Welcome to Burnley, @vincentkompany! 👔#WelcomeKompany | #UTC