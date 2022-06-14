Бельгієць спробує повернути Бернлі до Прем'єр-Ліги.
венсан компані, бернлі
14 червня 2022, 14:12
Легенда Манчестер Сіті та екс-наставник Андерлехту Венсан Компані став головним тренером Бернлі.
"Бордові" наразі не повідомляють, на який термін підписаний контракт, але очевидно, що головна мета бельгійця — повернути клуб до Англійської Прем'єр-Ліги.
"Бернлі — дійсно важлива історична команда для Англії. Для мене це дуже велика честь стати головним тренером цього клубу", — прокоментував Компані своє призначення.
Останнім клубом фахівця був Андерлехт, який він залишив по завершенню минулого сезону.
За підсумками минулої кампанії "пурпурно — білі" посіли третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.