Днями з'явилася інформація, що бразильський кіпер Барселони Нету перейде до Борнмута.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра, угоду щодо трансферу гравця вже закрито. Сьогодні очікується медогляд 33-річного латиноамериканця в англійському клубі. 

Нагадаємо, підписати Нету дуже хотів італійський Наполі. 

Зазначимо, що у минулому сезоні воротар провів 4 матчі в усіх турнірах за "блаугранас". 

Також Барселону залишив Рікі Пуч.