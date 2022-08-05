Цікавий поворот у кар'єрі бразильця.
Нету, Getty Images
05 серпня 2022, 07:54
Днями з'явилася інформація, що бразильський кіпер Барселони Нету перейде до Борнмута.
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра, угоду щодо трансферу гравця вже закрито. Сьогодні очікується медогляд 33-річного латиноамериканця в англійському клубі.
Нагадаємо, підписати Нету дуже хотів італійський Наполі.
Зазначимо, що у минулому сезоні воротар провів 4 матчі в усіх турнірах за "блаугранас".
Також Барселону залишив Рікі Пуч.