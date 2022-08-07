Норвезький форвард реалізував пенальті у ворота "молотобійців".
Ерлінг Голанд, Getty Images
07 серпня 2022, 19:18
В даний час проходить поєдинок першого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті в гостях обігрує Вест Гем.
Єдиний гол на данний момент забив нападник "городян" Ерлінг Голанд, для якого це дебютна гра в чемпіонаті Англії.
На 35 хвилині у своєму штрафному майданчику Голанда збив Ареола і арбітр призначив пенальті, який реалізував сам постраждалий.
Стежити за всіма подіями матчу Вест Гем — Манчестер Сіті ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.