Англія

Норвезький форвард реалізував пенальті у ворота "молотобійців".

В даний час проходить поєдинок першого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті в гостях обігрує Вест Гем.

Єдиний гол на данний момент забив нападник "городян" Ерлінг Голанд, для якого це дебютна гра в чемпіонаті Англії.

На 35 хвилині у своєму штрафному майданчику Голанда збив Ареола і арбітр призначив пенальті, який реалізував сам постраждалий.

Стежити за всіма подіями матчу Вест Гем — Манчестер Сіті ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.