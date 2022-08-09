Англія

Футболіст хоче залишити Челсі.

Тривають перегони між трьома клубами за трансфер 21-річного вінгера Челсі Каллума Гадсона-Одої, повідомляє відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра.

Якщо про інтерес Лестера до англійця писалося й раніше, то зараз у його послугах також зацікавилися Саутгемптон та дортмундська Боруссія. Чи надходила справа до офіційних пропозицій, наразі не повідомляється.

Раніше Каллуму дозволили залишити лондонський клуб.

Зазначимо, що у сезоні-2021/2022 Гадсон-Одої провів у складі "аристократів" 28 поєдинків, забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач. У матчі першого туру нового чемпіонату про Евертона Миколенка він участі не приймав.