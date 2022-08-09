Німеччина

У вівторок на німця чекає медобстеження.

Лейпціг та Челсі закрили всі деталі та підписали угоду щодо переходу Тімо Вернера до складу "редбуллівців", повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Як і писалося раніше, лондонці отримають за футболіста 20 мільйонів+бонуси, що у 2 з половиною рази менше, ніж гроші, за які вони придбали німця влітку 2020-го.

У вівторок, 9 серпня, очікується медогляд гравця. 10 серпня — перше тренування.

У минулому сезоні Вернер провів у складі "аристократів" 31 матч за забив 10 м'ячів в усіх турнірах. У грі першого туру нового чемпіонату проти Евертона форвард збірної Німеччини не брав участь через травму.