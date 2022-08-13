Англія

Українець знову зіграє з перших хвилин.

🟡🔵 TEAM NEWS! 🔵🟡



🔄 Two changes

➡️ Coady starts

🇧🇪 Onana on the bench



COYB! #AVLEVE pic.twitter.com/uUsscCXHFk — Everton (@Everton) August 13, 2022

23-річний український оборонець Віталій Миколенко потрапив до стартового складу Евертона на матча 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли. Поєдинок пройде у Бірмінгемі та розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Судячи з розташування, колишній гравець київського Динамо знову виступатиме у ролі лівого латераля, себто відповідатиме за весь фланг, як і у грі проти Челсі. Втім, упродовж матчу він цілком може перебратися за позицію лівого центрального оборонця.

Зазначимо, що Евертон презентував третю форму у жовто-синіх кольорах.