Українець знову зіграє з перших хвилин.
Фанати Евертона у футболка Миколенка, Getty Images
13 серпня 2022, 13:41
23-річний український оборонець Віталій Миколенко потрапив до стартового складу Евертона на матча 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли. Поєдинок пройде у Бірмінгемі та розпочнеться о 14:30 за київським часом.
Судячи з розташування, колишній гравець київського Динамо знову виступатиме у ролі лівого латераля, себто відповідатиме за весь фланг, як і у грі проти Челсі. Втім, упродовж матчу він цілком може перебратися за позицію лівого центрального оборонця.
Зазначимо, що Евертон презентував третю форму у жовто-синіх кольорах.