Англія

Чезаре Казадеї перебрався до Лондона.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 19-річного італійського хавбека Чезаре Казадеї з міланського Інтера. Контракт розрахований на 6 років.

Юний гравець вважається однією з головних надій італійського футболу та зіркою юнацької збірної. Алленаторе міланців Сімоне Індзагі вже долучав Казадеї до тренувань з основною командою Інтера.

Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" отримають за свого вихованця 15 мільйонів євро+бонуси.