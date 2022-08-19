Чезаре Казадеї перебрався до Лондона.
Чезаре Казадеї, Getty Images
19 серпня 2022, 15:36
Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 19-річного італійського хавбека Чезаре Казадеї з міланського Інтера. Контракт розрахований на 6 років.
Юний гравець вважається однією з головних надій італійського футболу та зіркою юнацької збірної. Алленаторе міланців Сімоне Індзагі вже долучав Казадеї до тренувань з основною командою Інтера.
Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" отримають за свого вихованця 15 мільйонів євро+бонуси.