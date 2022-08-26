Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі сьомого туру УПЛ проти Інгульця (2:1).

"По-перше, ми дуже раді, що цей чемпіонат взагалі розпочався. Це буде найважчий чемпіонат із усіх, які були за всю нашу історію. Хочеться подякувати нашим Збройним силам, які нас захищають і роблять мирним небо. Хотілося, що воно швидше стало абсолютно мирним.

Дві команди грали заради хлопців, які сидять в окопах за будь-якої погоди. Не треба було нікого налаштовувати. Усі виходили грати на перемогу і довести, що вони сильніші.

Наша команда забила двічі, хоч могла забивати ще кілька голів. Пропустили після стандарту. Однак я все одно вдячний гравцям, що за такої спеки отримали потрібний результат. У пресі, я думаю, ви всі вже встигли прочитати, що маємо завдання боротися за медалі. За них і боротимемося.

Товариська гра між командами місячної давності? Та гра надала нам багато приводів для роздумів. Нам, можливо, пощастило, що Сітало не грав із перших хвилин. Так як він тільки з'явився, і відразу ж почався додатковий тиск на наш захист. У них виникла перевага в повітрі. Знову ж таки зробили висновки після тієї гри, переглянули кілька додаткових матчів Інгульця. Що сказати, стандартні положення – це їхня фішка.

Зупинки в матчі через повітряні тривоги? Це дуже важко для гравців із погляду фізіології. Вони пограли 40 хвилин — ноги закисли, а тобі сидіти ще годину. Це потрібно чимось компенсувати, щось робити у цей час. Не знаю, може хтось візьметься писати дисертацію з цього приводу. Але краще так, ніж взагалі не грати у футбол – це наша улюблена справа.

Наступний матч буде для нас домашнім, але ми його проводитимемо у Києві, тому що Минай не захотів їхати до Олександрії", — сказав Гура на післяматчевій прес-конференції.

Раніше Football.ua підбив підсумки стартового туру УПЛ.