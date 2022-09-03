На рахунку 31-річного іспанця 133 гри без пропущених м'ячів в АПЛ.
Давід де Хеа, Getty Images
03 вересня 2022, 14:40
Манчестер Юнайтед у поєдинку п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги мінімально обіграв Лестер із рахунком 1:0.
Таким чином, воротар "червоних дияволів" Давід де Хеа провів черговий сухий матч в АПЛ.
За інформацією Дейва Стетмена, це була 133 гра для 31-річного іспанця без пропущених м'ячів у матчах АПЛ.
Завдяки цьому де Хеа встановив новий рекорд із кількості сухих матчів в АПЛ серед воротарів МЮ.
Раніше рекорд утримували Едвін ван дер Сар і Тім Ховард, які провели за МЮ по 132 сухі матчі в АПЛ.