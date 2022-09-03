Англія

На рахунку 31-річного іспанця 133 гри без пропущених м'ячів в АПЛ.

Манчестер Юнайтед у поєдинку п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги мінімально обіграв Лестер із рахунком 1:0.

Таким чином, воротар "червоних дияволів" Давід де Хеа провів черговий сухий матч в АПЛ.

За інформацією Дейва Стетмена, це була 133 гра для 31-річного іспанця без пропущених м'ячів у матчах АПЛ.

Завдяки цьому де Хеа встановив новий рекорд із кількості сухих матчів в АПЛ серед воротарів МЮ.

Раніше рекорд утримували Едвін ван дер Сар і Тім Ховард, які провели за МЮ по 132 сухі матчі в АПЛ.