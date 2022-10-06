Англія

У вівторок футболіст переніс операцію на паху.

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може пропустити майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у 32-річного англійця виявились проблеми зі здоров'ям після матчу дев'ятого туру АПЛ проти МЮ (6:3).

Минулого вівторка футболіст переніс операцію і тепер змушений відновлюватися після травми. За навіть найоптимістичнішого прогнозу Кайл пропустить стартові матчі ЧС-2022.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде з 20 листопада до 18 грудня. У груповому етапі турніру Англія зіграє проти Ірану, США та Уельсу.

Цього сезону Уокер провів вісім поєдинків у всіх турнірах.