Ліга націй

Англійці не можуть перемогти упродовж шести матчів поспіль.

У шостому турі Ліги націй Дивізіону А збірна Англії поділила очки з національною командою Німеччини (3:3).

Таким чином, англійці не можуть перемогти вже протягом шести матчів поспіль. Тричі команда Гарета Саутгейта зіграла внічию та тричі програла.

За інформацією OptaJoe, Англія повторила свою найгіршу серію ігор із 1993 року. Тоді серія перервалася на позначці у шість поєдинків.

Нагадаємо, Англія достроково вилетіла з Дивізіону А, посівши четверте місце у своїй групі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Німеччина.