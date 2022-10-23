До вашої уваги — огляд гри АПЛ.
Евертон — Крістал Пелес, Getty Images
23 жовтня 2022, 09:19
У тринадцятому турі англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі здобув впевнену перемогу над Крістал Пелес (3:0).
Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині зусиллями Калверта-Льюїна. Потім на 63 хвилині перевагу "ірисок" подвоїв Гордон, а остаточну крапку в матчі поставив Макніл на 84 хвилині.
У цьому матчі взяв участь український захисник Євертона Віталій Миколенко, котрий провів весь матч. За свої дії українець отримав середню оцінку статистичного порталу WhoScored.
Огляд матчу
Евертон — Крістал Пелес 3:0
Голи: Калверт-Льюїн, 11, Гордон, 63, Макніл, 84.
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Тарковські, Коуді, Миколенко — Гуйє (Девіс, 86), Грей (Макнил, 73), Онана (Гарнер, 78), Івобі — Келверт-Льюїн (Мопе, 78), Гордон (Дукуре, 86).
Кристал Пелас: Гуаїта — Уорд, Андерсен, Гехі, Мітчелл — Олісі (Матета, 62), Миливоєвич (Шлупп, 62), Езе, Айю (Ебіовей, 75) — Едуар, Заа.