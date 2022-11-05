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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 4 листопада:

Портал Transfermarket визначив нападника англійського Манчестер Сіті Ерлінга Голанда найдорожчим футболістом світу.

Іспанський захисник Жерар Піке завершить виступи за каталонську Барселону через проблеми з пресою та президентом клубу.

Український півзахисник бергамаської Аталанти з великою часткою ймовірності стане гравцем лондонського Тоттенгема в січні.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.