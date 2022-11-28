Англія

Для оформлення переходу лишилися деталі.

Відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо повідомив, що перехід Крістофера Нкунку до Челсі — майже вирішена справа. Фланговий гравець атаки Лейпцига приєднається до "синіх" наступного літа.

"Челсі наближається до угоди щодо трансферу Крістофера Нкунку. Як повідомлялося у вересні, медичний огляд вже завершено, схвалена угода з Лейпцигом на суму понад 60 мільйонів євро зі спрощеними умовами оплати. Довгострокова угода укладена і діятиме з червня 2023 року. Час підписувати контракт" — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, що 25-річний француз пропускає чемпіонат світу через травму, отриману на тренуванні в епізоді зі своїм співвітчизником Едуарду Камавінгою.

У нинішньому сезоні Камавінга провів в усіх турнірах 21 матч у складі німецьких "редбуллівців" і забив 15 м'ячів.