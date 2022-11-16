ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Проте ФІФА може не дозволити керманичу Франції заявити нового виконавця.

Як стало відомо напередодні за підсумками чергового тренування збірної Франції, розташування чинних чемпіонів світу перед мундіалем-2022 в Катарі через отриману травму залишить провідний гравець РБ Лейпциг Крістофер Нкунку.

Оскільки до початку світової першості залишаються лічені дні, головному тренеру "Les Bleus" Дідьє Дешаму довелось швидко вирішувати питання щодо заміни одного зі своїх зіркових виконавців.

Варіантів у керманича було чимало, проте, як повідомляють ЗМІ, він вирішив зупинити власний вибір на ще одному представнику німецької Бундесліги — нападнику франкфуртського Айнтрахта Рандалі Коло Муані.

23-річний футболіст лише під час цьогорічної літньої трансферної кампанії поповнив склад "орлів", перейшовши зі французького Нанта в якості вільного агента.

За 23 зіграних матчі в новому сезону Коло Муані забив вісім голів та віддав 11 гольових передач.

Однак запит збірної Франції на виконання заміни в заявці національної команди на прийдешній мундіаль у підсумку може не отримати схвальної відповіді від ФІФА, оскільки дата остаточного формування складу делегацій добігла кінця 14 листопада.

Збірна Франції розпочне виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти Австралії 22 листопада.