ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пошкодження залишить форварда поза грою не тільки впродовж чемпіонату світу-2022.

Незадовго до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі нападник збірної Франції Крістофер Нкунку зазнав важкої травми лівого коліна під час одного з тренувальних занять, через що був змушений остаточно залишити розташування національної команди.

Одразу після того, як стало відомо, що 25-річний виконавець не візьме участь у всесвітньому форумі, ключовим залишалось питання строків його відновлення.

Як повідомляє французька преса, розтягнення зв’язок коліна залишить Крістофера поза грою на шість-вісім тижнів, хоча подальші контрольні тести можуть і скоригувати ці терміни.

Єдине, що наразі втішає як самого футболіста, так і його оточення, фактична відсутність ризиків діагностування травми хрестоподібної зв’язки, що могло суттєво ускладнити процес лікування та відновлення.

Таким чином, участь навіть у першому матчі нового року німецької Бундесліги в складі РБ Лейпциг проти мюнхенської Баварії для Нкунку наразі перебуває під загрозою.