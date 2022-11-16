ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Реала та збірної Франції Едуардо Камавінга отримав расистські повідомлення у соціальних мережах.

Найкращий гравець минулого сезону німецької Бундесліги, півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, не зіграє на чемпіонаті світу. 25-річний виконавець отримав пошкодження коліна в епізоді з протистоянням проти півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінгою в боротьбі за м’яч.

Як повідомляє L’Équipe, 20-річний Камавінга зазнав расистських нападок у соцмережах після прикрого інциденту.

Нагадаємо, збірна Франції на груповому етапі зіграє з командами Австралії, Данії та Тунісу. Раніше повідомлялося, що Дешам визначився зі заміною для травмованого Нкунку.