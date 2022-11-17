Форвард збірної Франції прокоментував нещасний випадок на тренуванні.
Крістофер Нкунку, Getty Images
17 листопада 2022, 13:09
Нападник німецького РБ Лейпциг та національної збірної Франції Крістофер Нкунку за кілька днів до офіційного початку чемпіонату світу-2022 в Катарі зазнав травми коліна під час тренування, яка в підсумку коштувала йому участі в прийдешньому міжнародному форумі.
Одним із учасників того епізоду був півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга, на якого в підсумку була спрямована чимала хвиля гейту з боку уболівальників чинних чемпіонів світу.
Проте сам Нкунку заперечує провину свого напарника в своєму пошкодженні: "Ще одна ніч, чергові медичні огляди, довелось залишити розташування збірної та полишити сподівання на участь у чемпіонаті світу.
Тепер мені доведеться пройти довгий шлях відновлення та індивідуальних тренувань із лише однією метою: повернутись ще сильнішим.
Мої думки наразі пов’язані лише з товаришем по команді — Едуардо Камавінгою, якого несправедливо зробили мішенню для критики в цьому випадку. Кубок світу має бути часом єднання, а не конфронтації.
Дякую всім за допомогу та побажання: персоналу, товаришу по команді, уболівальникам. Я буду першим фанатом збірної Франції тепер. Дайте нам привід, аби вами пишатись, хлопці!", — заявив французький виконавець.
Нагадаємо, що раніше стали відомі строки відновлення Нкунку.