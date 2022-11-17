ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Франції прокоментував нещасний випадок на тренуванні.

Нападник німецького РБ Лейпциг та національної збірної Франції Крістофер Нкунку за кілька днів до офіційного початку чемпіонату світу-2022 в Катарі зазнав травми коліна під час тренування, яка в підсумку коштувала йому участі в прийдешньому міжнародному форумі.

Одним із учасників того епізоду був півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга, на якого в підсумку була спрямована чимала хвиля гейту з боку уболівальників чинних чемпіонів світу.

Проте сам Нкунку заперечує провину свого напарника в своєму пошкодженні: "Ще одна ніч, чергові медичні огляди, довелось залишити розташування збірної та полишити сподівання на участь у чемпіонаті світу.

Тепер мені доведеться пройти довгий шлях відновлення та індивідуальних тренувань із лише однією метою: повернутись ще сильнішим.

Мої думки наразі пов’язані лише з товаришем по команді — Едуардо Камавінгою, якого несправедливо зробили мішенню для критики в цьому випадку. Кубок світу має бути часом єднання, а не конфронтації.

Дякую всім за допомогу та побажання: персоналу, товаришу по команді, уболівальникам. Я буду першим фанатом збірної Франції тепер. Дайте нам привід, аби вами пишатись, хлопці!", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що раніше стали відомі строки відновлення Нкунку.