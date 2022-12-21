Раніше фахівець працював у системі клубів Ред Булл.
Крістофер Вівель (праворуч), Getty Images
21 грудня 2022, 17:30
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Крістофера Вівеля новим технічним директором клубу.
Терміни угоди з 36-річним німцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, це довгостроковий контракт.
З 2020 року Вівель працював на благо стратегічного формування складу Лейпцигу на основі філософії системи клубів Ред Булл. До цього він п'ять років працював у Зальцбурзі.
Після 14 турів Челсі набрав 21 очко та посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ. Сезон для "синіх" відновиться матчем проти Борнмута, що відбудеться 27 грудня.