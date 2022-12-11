Форвард Англії прокоментував поразку в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.
Гаррі Кейн, Getty Images
11 грудня 2022, 09:18
Збірна Англії поступилась Франції в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), через що була змушена достроково залишити розіграш міжнародного турніру.
Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу
Нападник "трьох левів" Гаррі Кейн, на рахунку якого один реалізований та один незабитий пенальті в грі, після завершення матчу поділився власними враженнями від побаченого на полі.
"Не можна пишатись нашою командою більше за мене. У нас були кращі розіграші, кращі гольові нагоди, проте футбол зрештою завжди зводиться до дрібниць. Як капітан та той, хто не впорався з пробиттям пенальті, я маю взяти на себе відповідальність за цю поразку.
Цей момент — те, що буде мене переслідувати ще дуже довго, проте я маю взяти на себе цей тягар та стати сильнішим.
Команда перебуває в дійсно хороших кондиціях, і в майбутньому на неї очікують високі досягнення. Перебуваючи в поточному моменті, ми засмучені, що добігли кінця наші виступі на цьому турнірі. Це боляче, оскільки ми були повністю впевнені в тому, що зможемо йти до переможного завершення.
Можемо тільки пишатись шляхом, який нам удалось подолати", — заявив англійський виконавець.
Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2022.