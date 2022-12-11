ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Англії прокоментував поразку в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Англії поступилась Франції в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), через що була змушена достроково залишити розіграш міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Нападник "трьох левів" Гаррі Кейн, на рахунку якого один реалізований та один незабитий пенальті в грі, після завершення матчу поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Не можна пишатись нашою командою більше за мене. У нас були кращі розіграші, кращі гольові нагоди, проте футбол зрештою завжди зводиться до дрібниць. Як капітан та той, хто не впорався з пробиттям пенальті, я маю взяти на себе відповідальність за цю поразку.

Цей момент — те, що буде мене переслідувати ще дуже довго, проте я маю взяти на себе цей тягар та стати сильнішим.

Команда перебуває в дійсно хороших кондиціях, і в майбутньому на неї очікують високі досягнення. Перебуваючи в поточному моменті, ми засмучені, що добігли кінця наші виступі на цьому турнірі. Це боляче, оскільки ми були повністю впевнені в тому, що зможемо йти до переможного завершення.

Можемо тільки пишатись шляхом, який нам удалось подолати", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2022.