ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гаррі Кейн провів на 40 матчів менше ніж Вейн Руні.

Наразі відбувається матч 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Англії та Франції.

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник збірної Англії Гаррі Кейн, який зрівняв рахунок у матчі, реалізувавши пенальті.

За інформацією OptaJoe, 29-річний форвард забив свій 53 гол у футболці національної команди та повторив рекорд Вейна Руні за кількістю голів у складі збірної Англії.

При цьому наголошується, що Кейн провів на 40 матчів менше ніж Руні. На рахунку Гаррі 80 поєдинків.

Також додамо, що Кейн мав шанс перевершити досягнення Руні, але не зміг забити другий пенальті у ворота свого партнера по клубу Уго Льоріса, пробивши вище воріт.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Франція.