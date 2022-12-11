ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Джордан Гендерсон поділився своїми думками після гри з Францією.

Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Франції (1:2).

"Зараз важко підбити підсумки та знайти правильні слова. Ми віддали все. Після пропущенного голу ми були розчаровані, але продемонстрували характер та менталітет, зрівняли рахунок та продовжили боротьбу. Ми віддали все, але, на жаль, це був не наш вечір.

Ми знаємо, скільки пенальті забив Кейн за збірну, скільки голів він забив, щоб ми дійшли до цієї стадії. Він стане лише сильнішим після цього. Це нападник світового класу і наш капітан, він переживе це.

Ми почувалися добре, наші виступи були хорошими, ми були зосередженими та голодними. Але ми повинні віддати належне Франції, яка також є хорошою командою. Я все ще відчуваю, що ми були готові виграти", - наводить слова Гендерсона ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.