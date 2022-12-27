Англія

Головний тренер "канонірів" — про українського вінгера Шахтаря.

У понеділок, 26 грудня, з'явилася інформація про офіційну пропозицію Арсенала Шахтарю з приводу трансферу Михайла Мудрика.

Після матчу між "канонірами" та Вест Гемом (3:1) журналісти не могли не спитати на цю тему головного тренера північнолондонської команди Мікеля Артету.

"Ви знаєте, що я ніколи не говорю про гравців, які не з нами. Я розумію, що ви повинні задати мені це питання! Ми сказали, що спробуємо знайти способи посилити команду, якщо знайдемо правильних гравців, і це все, що я можу сказати" — передає слова іспанця офіційний сайт клубу.

Також коуча Арсенала спитали щодо викладеного в Інстаграмі сторіс Мудрика, на якому він дивиться вчорашню гру "пушкарів". Відповідь Артети була наступною: "Це добре для Англії, що зараз мало інших матчів в інших країнах. Ми єдині, хто грає одразу після Різдва, тому, сподіваюся, багато людей дивилися нашу гру, і ми показали їм гарне шоу".

Відзначимо, що інший українець Олександр Зінченко з'явився на полі у грі з Вест Гемом на 73 хвилині, змінивши шотландця Кірана Тірні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, на який термін Арсенал продовжить контракт із Габріелем Мартінеллі, який грає на позиції Мудрика.