Муслі Аль-Муаммар розповів про вимоги португальця перед підписанням контракту.
Муслі Аль-Муаммар (праворуч), twitter.com
03 січня 2023, 19:51
Президент саудівського Ан-Насра Муслі Аль-Муаммар прокоментував минулі переговори з нападником збірної Португалії Кріштіану Роналду.
"Під час перемовин Кріштіану висловив чітку позицію. Він хоче, щоб до нього було таке ж ставлення, як і до інших гравців.
Він не хоче особливого ставлення. Він розпитав про всі деталі, про всіх гравців", - наводить слова функціонера Transfer News Live.
Раніше повідомлялося, що Ан-Наср офіційно представив Роналду.