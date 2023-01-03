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Муслі Аль-Муаммар розповів про вимоги португальця перед підписанням контракту.

Президент саудівського Ан-Насра Муслі Аль-Муаммар прокоментував минулі переговори з нападником збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Під час перемовин Кріштіану висловив чітку позицію. Він хоче, щоб до нього було таке ж ставлення, як і до інших гравців.

Він не хоче особливого ставлення. Він розпитав про всі деталі, про всіх гравців", - наводить слова функціонера Transfer News Live.

Раніше повідомлялося, що Ан-Наср офіційно представив Роналду.