Англія

У січні голландець не зможе допомогти команді Юргена Клоппа.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про серйозність травми захисника Вірджила ван Дейка, а також про півзахисника Джордана Гендерсона, який пропустив останній матч.

"Це не короткочасно. В моїй кар’єрі тренера у мене були й довгострокові травми. Отже, це десь посередині. Він однозначно вибуде на кілька тижнів.

Гендерсон після струсу мозку робив саме те, що йому було дозволено робити – провів майже все тренування, але без ударів головою. І відсьогодні я вважаю, що йому дозволено робити все", — наводить слова Клоппа прес-служба "червоних".

Після 17 ігор Ліверпуль набрав 28 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ.

Найближчий матч команда Юргена Клоппа проведе проти Вулвергемптона у Кубку Англії. Гра відбудеться завтра, 7 січня, о 22:00 за київським часом.